ポンド売り継続、ポンド円は安値を２０７円台前半に広げる＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤、ポンド売りが継続している。ポンドドルは1.3532レベル、ポンド円は207.24レベルにそれぞれ本日の安値を更新した。ユーロポンドは0.8735レベルに高値を更新。この日発表された一連の英雇用関連指標が弱い内容だったことが、英中銀早期利下げ期待とともにポンド売りを誘っている。 GBP/USD1.3529GBP/JPY207.30EUR/GBP0.8735