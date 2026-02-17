１１日、満開を迎えたキバナノウゼン。（広州＝新華社配信）【新華社広州2月17日】中国広東省広州市海珠区の洲頭咀公園とその付近で、キバナノウゼンが満開を迎え、黄色い花々が街を彩った。（記者/周穎）１１日、満開を迎えたキバナノウゼン。（広州＝新華社配信）