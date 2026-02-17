お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さん（45）が、製作総指揮・原作・脚本を手がけた『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（3月27日公開予定）が、第76回ベルリン国際映画祭に正式出品され、ワールドプレミア上映終了後、舞台挨拶を行いました。2020年に公開された少年・ルビッチとゴミ人間・プペルの冒険を描いた『映画 えんとつ町のプペル』。最新作の『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』は、前作で遠くに