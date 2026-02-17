「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子個人ラージヒル」（１７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）今季限りで引退する渡部暁斗（３７）＝北野建設＝は、五輪最後の個人種目で１９位でゴールした。前半のジャンプでは１９位。距離では粘りの滑りを見せ、最後は観客の声援に手を振り、頭を下げてゴールした。レースを終え、「応援にきてくれた方もいましたし、最後の姿を見ていただいたの