元日本ハム捕手の鶴岡慎也氏（44）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。今季期待している若手捕手の名前を明かした。鶴岡氏は「ファイターズに進藤というキャッチャーがいるんですけど…」と、日本ハム3年目の進藤勇也捕手（23）を挙げた。チームには1歳上の田宮裕涼捕手（25）がいる。「田宮はキラキラ可愛い系のキャッチャー。進藤は武骨な黙っているキャッチャーなんですよ。キャラも全然違う」と