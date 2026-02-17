北、東日本の太平洋側や西日本の一部で顕著な少雨になっているとして、気象庁は１７日、山林火災への注意や節水を呼びかけた。少雨は今後１か月ほど続く見込みという。同庁によると、東日本の太平洋側と西日本では昨年１１月中旬から、北日本の太平洋側は１月上旬から記録的な少雨となっている。１月６日から今月１６日までの降水量は、前橋で０・５ミリ（平年比１％）、仙台４・５ミリ（同８％）、高知１０・５ミリ（同１１％