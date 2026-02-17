【川端絵美の目】ミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキーは１６日の男子回転で、相原史郎（小泉ＳＣ）は２回の合計タイム１分５９秒５８で２０位だった。ロイク・メイヤール（スイス）が合計１分５３秒６１で金メダルを獲得した。相原はミス恐れず攻めて完走、大きな一歩今回のアルペンスキーの会場は近年の冬季五輪に多く見られる大会用に特設されたコースではなく、ワールドカップや世界選手権でも使用され、多くの