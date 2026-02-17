2月17日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話では、ついに主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が隠し続けていた“23年前の秘密”が明らかになった。（※以下、第6話のネタバレがあります）【映像】23年前、淳一が発砲した相手は…◆「俺が撃ちました」23年前、小学生だった淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生は、強盗事件の