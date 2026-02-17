◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田3―2成都蓉城（2026年2月17日町田GIONスタジアム）1次リーグ東地区最終第8戦が行われ、FC町田ゼルビアはホームで成都蓉城（中国）を3―2で下した。新加入FWテテ・イェンギ（25）が前半2分にヘディングで先制弾を放ち、加入後初ゴールを記録するなど2得点の活躍。神村学園から加入したFW徳村楓大（18）もデビューを果たし、攻撃の起点となるなど存在感を