ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで6位になった韓国のイ・チェウンが17日、競技結果について自身のSNSで「なぜ自分が87.50点で6位に終わったのか理由が分からない」と疑問を漏らした。韓国の複数媒体が伝えている。韓国紙「朝鮮日報」の報道によれば、19歳のイ・チェウンは13日（日本時間14日）に行われた決勝に出場。3回目の試技で4回転半の「フロントサイド・トリプルコーク1620