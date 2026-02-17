昨年１２月にデビューしたＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．のグループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ」が１７日、東京・ヒューリックホール東京にて初の単独ライブ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ単独ライブ１ｓｔＳＴＡＲ」を開催した。ＭＯＲＥＳＴＡＲは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの９人組アイドルグループ。平均年齢１８歳のフレッシュなメンバーで構成されている。