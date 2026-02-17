ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪では17日、ノルディックスキー複合・個人ラージヒルが行われた。今季限りでの引退を発表しており、これが五輪では最後の個人戦となる渡部暁斗（北野建設）は19位だった。日本勢は前半の飛躍で首位に立った山本涼太（長野日野自動車SC）が15位、谷地宙（JAL）が21位だった。金メダルはイエンスルロース・オフテブロ（ノルウェー）で、ノーマルヒルに続く個人2冠。前半のジャンプで