防寒優先だった冬が明け、おしゃれを思う存分楽しめる春はもうすぐそこ。「今年の春はどんな着こなしを楽しもう？」とワクワクしている大人女性は、ぜひ【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフコーデをチェックしてみて。ミドル世代が真似しやすい等身大のカジュアルコーデでありながら、センスよくこなれて見せる着こなしのヒントが見つかるはず！ 上品なツイードジャケットを日常に落とし込んで