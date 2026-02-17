ボクシングの２０２５年度年間表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（２９）＝三迫＝が４年連続４度目の女子最優秀選手賞に輝いた。壇上では威勢よくスペイン語で「Ｈｏｌａ！（オラ！）」とあいさつしたが、観客から反応が全くなく思わず吹き出してしまった。受賞後の取材で「クソ恥かきました。誰も『フー