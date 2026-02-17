俳優の綾瀬はるかさん（40）が主演する映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日全国公開）の主題歌を、Official髭男dismが担当することが、17日に発表されました。映画は、綾瀬さん演じる主人公・寺田ナズナが、学生時代に亡くなった初恋相手に手紙を書くことから始まる物語です。その主題歌に、Official髭男dismが歌う『エルダーフラワー』が決まり、楽曲を使用した最新映像が公開されました。今回の楽曲について、ボーカ