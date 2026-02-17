「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、広島地検は１７日、プロ野球・広島東洋カープの選手、羽月隆太郎容疑者（２５）を医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）で起訴した。起訴状では、羽月容疑者は昨年１２月１６日頃、広島市中区の自宅で若干量のエトミデートを加熱し、気化させて吸引したとしている。起訴を受け、カープの鈴木清明・球団本部長はチームが春季キャンプを張る沖縄県沖縄市