「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本−イタリア」（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスは地元イタリアと対戦。セカンド小谷優奈に代えて、ここまでリザーブだった小林未奈を起用した。日本は１７日、世界チームランク１位のカナダに敗れ３連敗。通算１勝５敗となり、３試合を残し、上位４チームによる決勝トーナメント進出は絶望的な状況となった。◆小林未奈（