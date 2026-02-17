３月の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に向けた日本代表「侍ジャパン」の事前合宿は１７日、宮崎市で第２クールが始まり、大勢（巨人）や松本裕（ソフトバンク）らがブルペン入りした。室内練習場では、報道陣に非公開でサインプレーなどを確認した。昨季のパ・リーグセーブ王の平良（西武）と５０試合連続無失点を記録した石井（阪神）が、故障でＷＢＣ出場を辞退した。侍ジャパンにとってはもちろん痛いが