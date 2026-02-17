夏にはFIFAワールドカップ2026を共催するアメリカとカナダで盛り上がりを見せるメジャーリーグサッカー（MLS）。創設30年目のシーズンが現地時間2月21日（土）に開幕を迎える中、DCユナイテッドへと今シーズンから加入したDF黒川圭介がオンラインインタビューに応じた。ヴィッセル神戸伊丹U-15、大阪桐蔭高校、関西大学を経て、2020年にガンバ大阪へ正式加入した黒川。左サイドバックの定位置を争った元日本代表・藤春廣輝から