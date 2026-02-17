期待のルーキーが躍動した。FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第８節で中国の成都蓉城と町田市立陸上競技場で対戦。３−２で接戦を制した。 この一戦で先発してプロデビューを果たしたのが、昨年度の選手権王者の神村学園から加入した徳村楓大だ。18歳FWは前半から積極的にドリブルを仕掛け、白崎凌兵が挙げたチーム２点目をお膳立て。後半も高いパフォーマンス