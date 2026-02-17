ひとりでいる孤独より、誰かがいるのに分かりあえない孤独の方がずっと人の心を苛むものかもしれない。それが長年連れ添った夫だとしたら……。【マンガ】「熟年離婚」の重すぎる副作用。50代女性「結局、離婚したら食べていけないのは私」とため息夫がどういう人間か分かっていなかった「40年近く連れ添った夫ですけど、最近になって夫がどういう人なのかまったく分からなくなってしまいました」そう言うのはミナコさん（66歳）だ