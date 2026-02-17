パソコンなどのIT機器は2026年から当面の間、価格が高くなると予想されています。要因はいくつかありますが、1つはメモリ価格の高騰です。メーカーがメモリを調達するコストは従来の倍以上になっており、パソコンは従来より1、2割程度値上がりすると言われています。今後価格がどうなるか分からないので、今のうちに買っておくのも悪い選択肢ではないでしょう。本記事では、2026年春時点でお得なおすすめパソコンを目的別に紹介し