ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、スキー・ノルディック複合個人ラージヒル後半の距離（１０キロ）が行われ、前半の飛躍で首位に立っていた山本涼太（長野日野自動車）は１５位に沈んだ。金メダルはイエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）がノーマルヒルに続き二冠を果たした。山本は飛躍で１３６メートル５０を飛び、２位とは８秒の差をつけてのスタート。しかし、後半のスタート直後、２位スタートのヨハネス・