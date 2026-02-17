【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は１７日、今月下旬に開催される第９回朝鮮労働党大会に出席する各地の代表者が１６日、首都・平壌（ピョンヤン）に到着したと伝えた。５年ぶりの党大会開幕に向けた準備が大詰めを迎えている。韓国の通信社ニュース１は１７日、過去の党大会は、各地の代表者の平壌到着が報じられてから数日以内に開幕していることから、党大会開幕が「事実上秒読み段階に入った」と伝えた。朝鮮中