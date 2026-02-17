マウスコンピューターは2月17日、クリエイティブ向けの「DAIV」ブランド新製品として、AMD Ryzen Threadripper 9960Xを標準搭載した「FW」シリーズ新モデルを発売した。Ryzen Threadripper 9960Xは24コア／48スレッド、ベースクロック4.2GHz、最大ブースト約5.4GHzを備えた高性能CPU。映像制作やCG、エンジニアリング用途など高付加の作業に適し、ワークステーション用のThreadripper PRO 9000WXシリーズと比べ性能や消費電力、コ