◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１７日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１７日＝松末守司】個人ラージヒルヒルが行われ、３大会連続メダルのベテラン渡部暁斗（北野建設）は、１９位だった。＊＊＊前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で１２５・５メートル１９位。トップから１分５０秒差でスタートした後半距離（１０キロ）では、一時は順位を落としな