◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）＝２月１７日、栗東トレセン寿Ｓを快勝したタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は坂路を６８秒１―１５秒１でキャンター調整。落ち着いた雰囲気で駆けた。宮調教師は「順調。何の問題もなくきている」と満足そうな表情を浮かべた。３勝クラスでは３着が４度。相手なりに崩れないながらも、ワンパンチ足りない状態が続いてい