◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽１次リーグ第８節町田―成都蓉城（１７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで成都蓉城（中国）に３―２で勝利。１次リーグ最終戦を白星で終えた。試合後の会見で黒田剛監督は負傷交代したＤＦ望月ヘンリー海輝（２４）について言及した。望月は後半１５分、プレーが止まった際に突如ピッチに倒れ込むと、左足を気にするしぐさを見せた。相手との接触はなかったが、そのまま