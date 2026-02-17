１３日、四川省低空経済産業発展の竜志宇董事長を乗せ、空中でホバリングするｅＶＴＯＬ。（成都＝新華社記者／劉坤）【新華社成都2月17日】中国四川省で無人機などを使った公共サービスや輸送を手がける四川省低空経済産業発展は13日、同省成都市の市街地で初となる電動垂直離着陸機（eVTOL）の有人飛行試験を実施した。竜志宇（りゅう・しう）董事長が自ら搭乗し、錦江区の「智飛センター」から離陸。高度80メートルで10分間ホ