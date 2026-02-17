◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー・ノルディック複合個人ラージヒル(大会12日目/現地17日)ジャンプとクロスカントリーで競われるスキー・ノルディック複合。ジャンプの結果により、10kmのクロスカントリーのスタート時間が変わります。前半のジャンプで飛距離136.5mで150ポイントを手にし、1番で後半のクロスカントリーをスタートした山本涼太選手。谷地宙選手は14番目(トップと1分23秒後スタート)、4大会連続メダ