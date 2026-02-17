Hey! Say! JUMPの最新シングル『ハニカミ』が、17日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に輝きました。最新シングル『ハニカミ』は、初週売り上げで前作『encore』の20.5万枚を上回る22.5万枚を記録。今回の1位獲得で、デビューシングル『Ultra Music Power』から36作連続、通算36作目のシングル1位となりました。本作は、誰もがまっすぐに応援したくなる“恋が持つパワー”が込められた、片想いラブソングに