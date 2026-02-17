松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第７話が１６日に放送された。２年前のクリスマスイブの謎が判明。葛原紗春（桜井ユキ）が、夫の幸雄（今里真）を橋の上から突き落としていたことが判明。幸雄は直前、失踪していた朝比一樹（安田顕）に繁華街で服を汚され、弁償してもらうために一樹の財布を取り上げており、そのまま川に転落。このため朝比聖子（松下奈緒）が水死体を一樹だと思い込む原因になって