福岡南署は17日、福岡市南区柏原4丁目13番付近で同日午後2時55分ごろ、小学生男児が徒歩で下校中、前から近づいてきた車の助手席窓が開き、助手席に座っていた見知らぬ男が小学生男児を見つめ続け、男児に向かって突然歌い出す事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。車は白色のミニバンタイプで、助手席の男は30代、無精ひげが生えていたという。