明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆口をすべらせた事が、友人の怒りを買いそう。特に人のプライバシーに関わる話はやめましょう。自分に非がある場合は、素直に謝った方がよい。B型の運勢……★★★☆☆周囲からの風当たりが厳しい一日。無意識に言った事が反発を買ってしまったり、トラブルも多いので、無理をせず、早めに帰宅するのが良