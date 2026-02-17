漫才師の西川きよし（79）と妻でタレントの西川ヘレンが16日、スタッフが運営するインスタグラムに登場。仲むつまじい夫婦ショットが公開された。【写真】「おふたりの姿に惚れ惚れ」大阪・梅田で手つなぎ“ラブラブ”ショットを披露した西川きよし＆ヘレン夫妻投稿では、「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました。久しぶりに梅田を歩きましたがすっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで