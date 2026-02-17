ミラノコルティナオリンピック、いよいよ日本時間の2月18日未明、フィギュアスケート女子シングルに新潟市出身の高校2年生・中井亜美選手が登場します。本番前の公式練習で好調さをアピール。夢の舞台に挑みます。 ■新潟出身・中井亜美選手 子どもたちの憧れの存在に オリンピックの熱戦が続くイタリア・ミラノ。フィギュア女子日本代表で新潟市出身の中井亜美選手（17）も本番を前にリラックスした表情です。【中