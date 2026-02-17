【巨人＝那覇】出塁を重ね、歓声を浴びても表情は変わらない。「試合で緊張したことがない」というドラフト４位ルーキーの皆川岳飛（がくと）（中大）が、地に足のついたプレーでアピールを続けている。この日のロッテとの練習試合には状態の良さを買われて３番右翼で先発。三回に際どいボール球を見送って四球を選ぶと、五回には速球を左前にはじき返して対外試合初安打をマークした。守備でも前方への飛球をスライディングキ