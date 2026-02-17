任期満了に伴い、今年5月に行われる新潟県知事選をめぐり、2月17日、花角知事の後援会長が知事に対し、3選出馬を要請しました。花角知事は18日にも出馬を表明するとみられます。 17日、花角知事との面会のため県庁を訪れたのは、花角知事の後援会長を務める新潟商工会議所の廣田幹人会頭。その目的は知事選への3選出馬の要請です。【はなずみ英世後援会廣田幹人 会長】「後援会の総意ということで、花角英世さんに来たる選挙戦