押収された大麻や覚醒剤などの違法薬物＝１７日、横浜税関横浜税関は１７日、２０２５年の違法薬物の押収量が約８８キロだったと発表した。大型の摘発がなく、前年の約８７０キロからは大幅に減少したものの、統計が残る１９９１年以降では１２番目に多かった。覚醒剤や大麻の密輸事件は後を絶たないため、同税関は「危機感を持ちながら、今後も一丸となって摘発していく」と警戒を強めている。