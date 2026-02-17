俳優の妻夫木聡さん（45）が17日、第68回ブルーリボン賞の授賞式に出席。コロナ禍を乗り越えて制作された映画『宝島』で主演男優賞を受賞した喜びを語りました。妻夫木さんは2010年度に映画『悪人』で主演男優賞を受賞。今回、映画『宝島』で2度目となる主演男優賞受賞となります。壇上で妻夫木さんは「この度はブルーリボン賞の主演男優賞をいただきましてありがとうございます。いつになっても賞をいただけるっていうことは光栄