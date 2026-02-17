◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】スピードスケート女子団体追い抜き準決勝は、１７日午後２時５２分（日本時間同１０時５２分）から行われる。スタートまで１時間半ほど下時間から公式練習が開始された。スタンドには堀川桃香（富士急）の家族ら１５人ほどが応援に駆けつけた。堀川の実家は酪農を営み、この日は全員がおそろいの