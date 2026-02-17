クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、難しそうなイメージのお菓子もがんばらなくても作れちゃう！『作業5〜10分 がんばらないおやつ』から、のび〜るチーズの「もちもちスイートポテトボール」を、著者の♪♪maron♪♪さんと一緒に作ってみました。 さつまいもがあったらコレ！さつまいもの甘みとチーズの塩気でやみつきに 外はサクッ、中からチーズがびよ〜ん！甘じょっぱさがクセになり、お