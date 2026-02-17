ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の技能賞にはWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）とともに選出された。東西の担当記者が選出するもので、技能賞を初受賞した拓真は「去年の試合が評価されて、（賞を）いただけたことはうれしく思う」と喜びのコメント。最優秀選手賞を受賞した兄の世界スーパーバンタム