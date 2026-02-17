幸せになれると信じて義実家での同居を始めた主人公。 しかし義母は家事も仕事もせず、あろうことか義妹の里帰り出産まで勝手に決定。 夫は我関せずの態度で、誰も味方してくれません。 これは家族の絆なのでしょうか？それとも…異常な依存関係なのでしょうか？＞＞ 【まんが】夫家族の異常な絆(ウーマンエキサイト編集部)