17日のフリースタイルスキーのエアリアル予選は悪天候のため延期された。五十嵐瑠奈（日体大）が出る女子は18日に予選と決勝、五十嵐晴冬（美深エアフォース）が出場する男子は19日に予選と決勝が実施されることになった。（共同）