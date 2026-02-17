ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子１次リーグは１７日夜、フォルティウスの選手で構成する日本が開催国のイタリアと対戦している。ここまで１勝５敗で１次リーグ突破が絶望的となっている日本は７試合目でメンバーを変更。セカンド小谷優奈に替えて、フィフス（リザーブ）のチーム最年少、２３歳の小林未奈を起用した。スキップの吉村紗也香が投げる時に指示を出す「バイススキップ」も務める。小林は北海道