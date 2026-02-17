フリーアナウンサーの岡副麻希さん（33）が16日、静岡県の駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベントに登場。在住する静岡県の魅力を語りました。2022年にレーシングドライバーの蒲生尚弥（がもう なおや）さんとの結婚を発表し、2024年に第1子を出産した岡副さん。現在は静岡県の御殿場市で暮らしているそうで、「御殿場市といえば富士山のふもとということで、夏になると富士山を登ってる人々のヘッドライトが見えるんです。今