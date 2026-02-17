中国の金融専門メディア、金融界は17日、米ゴールドマン・サックスのヘッジファンド担当、トニー・パスクアリエッロ氏が韓国株と日本株にはさらに上昇の余地があるとの見方を示したとする記事を掲載した。記事によると、韓国の総合株価指数（KOSPI）は先週8％上昇して5年ぶりの高値を更新した。2024年末からは2倍以上に上昇し、年初来31％上昇している。同氏によると、この上昇の原動力となっているのがサムスン電子とSKハイニック