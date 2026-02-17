Image: Nothing Technology Japan ローンチ時はガジェット界のサードウェーブと言われたNothing。もう一度スマホにワクワクしたいと、OnePlusの創業者のカール・ペイ氏が立ち上げたブランドです。本拠地のイギリスには旗艦店があるのですが、今回、グローバルストア第1号として、インドのバンガルールにNothing旗艦店をオープン。スマホにワクワクしたいペイ氏の思いそのまま、ストアも非常