【ガチャ】から食べ物のビジュアルを再現した、可愛い新作が登場。ちょっとした目印になり、眺めるたびに気分を上げてくれそうです。そっくりな見た目にも注目！ 今回はトッピングが映える手作りチョコ、カップ麺のガチャをご紹介します。 カラフルさが映える「お茶犬 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」 平成懐かしのキャラ「お茶犬」のチャームが登場。アルミカップ入りのチョコをリアルに再現しており